"Esed rejimi Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor"

WASHINGTON (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Rukban kampında bulunan binlerce mülteciyi kasten açlığa mahrum ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Ürdün merkezli araştırma örgütü Etana ve Suriye'de bulunan bazı ABD'li yetkililer, Esed rejiminin Suriye ve Ürdün sınırında bulunan Rukban mülteci kampındaki sivilleri hedef aldığını duyurdu.

- Çoğu rejim tarafından aranıyor



Kamp çevresinde araştırma yapan Etana yetkilileri tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, Esed rejiminin gelen uluslararası yardımları engellemek suretiyle söz konusu kamptaki mültecileri kasten açlığa mahrum ettiği bilgisi paylaşıldı.

Buna gerekçe olarak, özellikle Rukban kampındaki mültecilerin çoğunun rejim tarafından arananlar listesinde olması gösterilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamptaki birçok mülteci rejim tarafından aranıyor. Esed rejimi bu sebeple Rukban kampını kasten açlığa mahkum ediyor. Bu sivillerin güvenliği tehlike altında. Kaldı ki açlık ve kötü yaşam koşulları altında zorluk çeken bu insanların sadece iki seçeneği var: Ya açlıktan ölecekler ya da rejim tarafından öldürülecekler."

Raporda görüşlerine yer verilen ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun eski komutanı ABD'li General Alex Grynkewich, Esed rejiminin şubattan bu yana kampa giden Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki insani yardım girişlerini engellediğini kaydetti.

Grynkewich, "Ekiplerimiz BM aracılığıyla Suriye yönetimine insani yardımların kampa girmesine izin vermesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Tüm tarafları, BM'nin Rukban'da bulunan insanlara sınırsız erişimine izin verilmesi için ilgili makamlara çağrıda bulunmasını teşvik ediyoruz." dedi.

Öte yandan, uluslararası medya ve kuruluşların genelde Suriye'nin kuzey kesimlerine odaklandığı vurgulanan raporda, ülke genelinde medyaya yansımayan ve binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı, Esed rejimi ile Hizbullah tehdidi altında olan kampların oluşuna dikkat çekildi.

- Mültecilerden tepki

Raporda, Rukban kampındaki mültecilerin "acil ihtiyaca rağmen yardım etmedikleri" gerekçesiyle ABD, BM ve Ürdün'e tepkili olduğu ifade edildi. Özellikle kampa yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki El-Tanf bölgesinde askeri üs bulunduran ABD'nin Rukban kampındaki "açlıktan ölmek üzere olan" mültecileri görmezden geldiği yorumlarına yer verildi.

- "Oradakileri beslersek, uzun bir müddet orada kalabiliriz"

Amerikan Washington Post gazetesinde söz konusu kampa ve yaşam koşullarına ilişkin bir haber yayımlanmış, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalar eleştirilmişti.

Jeffrey, "Oradakileri beslersek, uzun bir müddet orada kalabiliriz. El-Tanf veya Suriye'nin başka bir yerinde uzun vadeli bir kalışı göze alamayız." demişti.