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Esed rejimi pasaport başvuru yapan bin 249 kişiyi alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin ülkede iç savaşın başlamasından bu yana pasaport çıkarmak isteyenlerden bin 249 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu - Rapora göre, rejimin yurt dışındaki temsilcilikleri, pasaport almak ya da yenileme hizmeti karşılığında 300-800 dolar talep ediyor

29 Ocak 2019 Salı 14:02
Esed rejimi pasaport başvuru yapan bin 249 kişiyi alıkoydu

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin iç savaşın başlamasından bu yana pasaport başvurusu yapan bin 249 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin çıkardığı pasaportlara ilişkin yayımladığı raporunda, rejimin Suriye'nin çeşitli illerinde iç savaşın başlamasından bu yana pasaport almak için başvuru yapanlardan 138'i kadın, 8'i çocuk toplam bin 249 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Ağın raporunda yazılı açıklamasına yer verilen SNHR başkanı Fadıl Abdülgani, "Esed rejimi pasaporttan elde ettiği parayı savaşa harcıyor. Pasaportlardan gelen paralar sayesinde milis güçlerinin maaşları ödeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, rejimin gerek ülke sınırları içerisinde gerekse yurt dışında pasaport almak veya yenilemek isteyenler hakkında güvenlik araştırması yaptığı ifade edilirken, askerlik yapmamış 20-42 yaşları arasındaki erkeklerin ise askerlik şubelerinden onay almaları gerektiği vurgulandı.

- 800 dolar ücret karşılığında veriliyor

Sadece rejimin verdiği pasaportların uluslararası geçerliliği olduğuna dikkat çekilen raporda, "Rejim pasaport yoluyla büyük vurgunlar yaptı. Bu yolla da vatandaşların onurunu çiğniyor." ifadeleri yer aldı.

Raporda, ayrıca rejim yetkililerinin pasaport geçerlilik süresini uzatmak isteyen bazı Suriyelilerin pasaportuna el koyduğu veya yırttığı kaydedildi.

Bu işlemleri yurt dışında yapmak isteyen Suriyelilerin, işlemlerinin kısa süre içinde yapılmasını istemeleri halinde, rejimin temsilciliklerine 800 dolar ödemek zorunda olduğu ifade edildi.

Pasaport işlemlerini normal süre içinde yapacak olanların ise 300 dolar ödediğini belirtildi.

Temsilciliklerden randevu almak için ise rejimle iş birliği yapan ofislere yüzlerce dolar komisyon ödendiği de kaydedildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde ise, uluslararası toplumun Esed rejimine bakı yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapılarak, pasaport fiyatlarının 20 dolar civarına düşürülmesi istendi.



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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:02
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