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Esed rejimi okul ve hastaneyi vurdu

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında ilk belirlemelere en az 3'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi- Rejim güçleri birer hastane ve okula da hava saldırısı düzenledi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
Esed rejimi okul ve hastaneyi vurdu

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 3'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir eş Suğur, Serakib, Eriha ilçeleri ile Babolin, Rub el Cuz, Bsida ve Merdih köylerine hava ve kara saldırısı yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçaklarının saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 3'ü çocuk 9 sivil hayatını kaybetti,12 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, saldırıların sürmesiyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan rejim güçleri İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur ilçesinde bir hastane ve Eriha ilçesinde bir okula hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
  1. Esed Rejimi
  2. İdlib
  3. saldırı

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