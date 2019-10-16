Esed rejimi Kobani'ye girdi Esed rejimine bağlı Suriye birlikleri akşam saatlerinde büyük bir askeri konvoyla Kobani’ye girdi.

Esed rejimine bağlı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Kobani'ye girdi. Akşam saatlerinde kentin batısındaki Karakozak barajından Kobani'ye giren Suriye ordu birliklerine Rus askeri birlikleri de eşlik etti. Suriye ordusu son bir hafta içinde ABD'nin çekildiği Rakka, Tıltemır, Menbiç, Tabka, Ayn İssa ve Haseke'den sonra Kobani'ye girmiş oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.