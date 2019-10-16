Esed rejimi Kobani'ye girdi
Esed rejimine bağlı Suriye birlikleri akşam saatlerinde büyük bir askeri konvoyla Kobani’ye girdi.16 Ekim 2019 Çarşamba 22:33
Esed rejimine bağlı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Kobani'ye girdi. Akşam saatlerinde kentin batısındaki Karakozak barajından Kobani'ye giren Suriye ordu birliklerine Rus askeri birlikleri de eşlik etti. Suriye ordusu son bir hafta içinde ABD'nin çekildiği Rakka, Tıltemır, Menbiç, Tabka, Ayn İssa ve Haseke'den sonra Kobani'ye girmiş oldu.
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