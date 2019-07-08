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Esed rejimi istihbarat şeflerini "temize çekti"

Beşşar Esed rejimi, savaş suçlarına karıştıkları bilinen istihbarat şeflerinin yerine savaş suçuna karışmadığı tahmin edilen isimleri getirdi - Yeni kadrodan bazılarının AB'nin yaptırım listesinde olduğu biliniyor- Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) "Suriye Davası" avukatlarından Gülden Sönmez:- "Rejim bu değişikliklerle uluslararası yargı mercilerinin kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bu tür girişimler askeri ya da siyasi suçluları yargılanmaktan kurtaramayacaktır"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
Esed rejimi istihbarat şeflerini "temize çekti"

ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi, savaş suçuna karıştıkları bilinen istihbarat şeflerini görevden alarak, yerlerine Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde yer alan ancak savaş suçuna karışmadığı varsayılan isimleri getirdi.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Esed rejimi istihbarat kadrosunda dikkati çeken bir değişiklik yaptı.

Rejimin, kimyasal silah kullanımı gibi savaş suçlarının ve alıkoymalar, işkenceler, zorla kaybettirmeler gibi insan hakları ihlallerinin faili olarak bilinen isimleri görevden uzaklaştırıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) "Suriye Davası" avukatlarından Gülden Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevden alınanlardan bazılarının UCM'ye sundukları listedeki savaş suçluları olduğunu söyledi.

Sönmez, dava dosyasında 17 üst düzey rejim mensubunun isminin olduğunu, alt düzeyde ise çok sayıda ismin dosyaya dahil edileceğini kaydetti.

Bu kişilerin görevden alınıp alınmamalarının onları hukuki sorumluluktan kurtarmayacağını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Rejim bu değişikliklerle uluslararası yargı mercilerinin kıskacından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bu tür girişimler askeri ya da siyasi suçluları yargılanmaktan kurtaramayacaktır. UCM ve diğer ulusal, uluslararası yargı mekanizmalarında Suriyeli mağdurların hak arama süreçleri devam ediyor. Sadece UCM’de yapmış olduğumuz başvuru bin 183 (533 Kadın, 650 Erkek) mağdurun vekaleti ile yapılmıştır. Mağdurlar arasında yaralanmış çocuklar, tecavüze uğramış ve işkence görmüş kadınlar, sakatlanmış ve organlarını kaybetmiş kişiler de bulunmaktadır. Bugüne kadar bizi yetkilendiren 2 bine yakın Suriyeli mağdurun farklı mecralarda yargı süreçlerini takip etmekteyiz."

- İstihbarat kadrosunda değişen isimler

Milli Güvenlik Şubesinin başkanı Ali Memlük, Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı yapılırken, onun eski koltuğuna Genel İstihbarat Müdürü Muhammed Dib Zeytun getirildi. Zeytun'un yerine Tuğgeneral Husam Loka, Siyasi Güvenlik Şubesi'nde Loka'dan boşalan koltuğa Tuğgeneral Nasır Ali, Suç Güvenliği Şubesi Müdürü Tuğgeneral Savfan İsa'nın yerine eski Hama Siyasi Güvenlik Şube Müdürü Nasır Dib ve Hava İstihbarat Birimi Müdürü Cemil El Hasan yerine Tuğgeneral Gassan Cevdet İsmail getirildi.

Yeni isimlerden Loka ve Cevdet'in AB'nin yaptırım listesinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan askeri muhalif kaynaklar, değişikliğin Rusya ve İran'ın onayıyla gerçekleştiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
  1. Esed Rejimi
  2. muhabberat

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