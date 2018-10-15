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Esed rejimi ile anlaştılar! 3 sene sonra bir ilk

Suriye ile Ürdün arasında yürütülen görüşmelerin neticesinde, iki ülke arasındaki sınırın açılmasında uzlaşı sağlandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:54
Esed rejimi ile anlaştılar! 3 sene sonra bir ilk

Sınırın açılması ile ilgili, iki taraftan yetkililerin oluşturduğu teknik komisyon ilk kez 13 Eylül'de masaya oturmuştu.

Şam rejimi, Nasib Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgenin kontrolünü, Rusya'nın desteklediği operasyonların sonucunda, temmuz ayında geri almıştı.

Suriye İçişleri Bakanı Muhammed El Şaar, sınır kapısında ve kontrol noktasına çıkan ana yollarda onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Irak ile de sınırı açma gündemde

Bu arada, Suriye-Irak sınırının da normal trafiğe açılması için iki ülkenin diyalog içinde olduğu aktarıldı. Şam'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı ile ev sahibi mevkidaşı Velid Muallim'in sınırın açılmasının hızlandırılmasını görüştüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:54
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  2. ırak
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  4. şam
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