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Esed rejimi İdlib'i vuruyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

04 Aralık 2018 Salı 13:35
Esed rejimi İdlib'i vuruyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen, İdlib ilindeki sivil yerleşimlere kara saldırılarına devam ediyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere topçu ve roket saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.

Rejim ve destekçileri, İdlib'in güneydoğusunda ateşkes kapsamındaki Han şeyhun ilçesi, Cercenaz ve Temaniya beldeleri ile Hiş, Habit ve Tuh köylerine gece geç saatlerde topçu saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Tuh köyünün aralıksız saldırılar nedeniyle boşaltıldığını, bu sayede ölü veya yaralı olmadığını söyledi.

- 5 bin 360 aile evini terk etmek zorunda kaldı

Ülkenin kuzeyinde sivillerin yardımına koşan "Kuzey’deki Müdahale Koordinatörleri" isimli Sivil toplum kuruluşuna göre, son bir haftada Cercenaz'dan 2 bin 660, Tuh köyünden ise 2 bin 700 olmak üzere toplam 5 bin 360 aile, İdlib'de güvenli yerleşimlerine göç etti.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana toplam 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:35
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