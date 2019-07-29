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Esed rejimi İdlib’i bombaladı: 4 sivil öldü

Suriye’de Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:41
Esed rejimi İdlib’i bombaladı: 4 sivil öldü

Suriye’de Esed rejimi güçleri, İdlib iline bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.


Esed rejimi, İdlib’e bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. Suriye Hava Kuvvetlerine ait uçakların düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, uçakların doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ileri sürdü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi intikal etti. Yaralılar çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:41
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