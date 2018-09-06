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Katil Esed rejimi İdlib'e topçu saldırısında bulundu

Katil Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırılarında bir sivil hayatını kaybederken iki sivil de yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:31
Katil Esed rejimi İdlib'e topçu saldırısında bulundu

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, katil Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Temania, Tuh, Breysa ve Huveyin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

İki gün önce de İdlib'in batısı ve güneybatısına Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib'in 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:31
  1. topçu saldırısı
  2. idlib
  3. esed rejimi

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  • DevranGüzelDevranGüzel57 dk önce
    O kadar toz duman tek ikikişi mi ölmüş Saydınızmı Oda yalan olmasın.
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