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"Esed rejimi geri dönmek isteyenlerin az bir kısmını kabul ediyor"

- Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat: "Ülkelerindeki rejim, dönüşü reddettiği sürece Suriyeli mültecilerin toplu halde geri gitmeleri gerçekleşmeyecektir" - Lübnan Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan, Esed rejiminin ülkelerine geri dönmek isteyenlerin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde küçük bir kısmını kabul ettiğini belirtti

18 Mart 2019 Pazartesi 19:10
"Esed rejimi geri dönmek isteyenlerin az bir kısmını kabul ediyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Beşşar Esed rejiminin olumsuz tutumu devam ettiği sürece Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gidemeyeceğini söyledi.

Dürzi İlerici Sosyalist Partisi, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ve vatanlarına geri dönmelerine ilişkin başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Velid Canbolat, mültecilerin Suriye'ye geri gitmekten korktuğunu belirterek, mültecilerin vatanlarına dönmesi halinde yeniden işkence altında ölmeyeceklerine dair bir garanti olmadığına dikkati çekti.

Mültecilerin ülkelerine dönmesine ilişkin rejimin sergilediği olumsuz tutumu hatırlatan Canbolat, "Ülkelerindeki rejim, dönüşü reddettiği sürece Suriyeli mültecilerin toplu halde geri gitmeleri gerçekleşmeyecektir." dedi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Rişard Kayumciyan da Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalar yaptığını ancak Esed rejiminin ülkelerine geri dönmek isteyenlerin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde küçük bir kısmını kabul ettiğini aktardı.

Mültecilerin geri dönüşünü sağlayacak kozların Lübnan'da değil Suriye'de olduğunu savunan Kayumciyan, Esed rejimi ile ilişkilerin herhangi bir çıkar söz konusu olmaksızın düzeltilmemesi gerektiğini vurguladı.

- Lübnan'daki mültecilerin durumu hala kırılgan

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Lübnan Temsilcisi Mireille Girardi ise ülkedeki Suriyeli mültecilerin durumunun hala kırılgan olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden yüzde 20'sinin kamplarda yaşadığını anlatan Girardi, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yükünü hafifletmek için donörlerden gelen desteklerin süreceğini söyledi.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 9 Mart'ta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında basına, Lübnan hükümet yetkililerinden şu ana kadar 165 bin Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığı bilgisini aldıklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:10
  1. Lübnan
  2. suriyeli mülteciler
  3. Velid Canbolat

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