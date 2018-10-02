Esed rejimi, Eylül ayında 41 sivili katletti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), eylül ayı raporunda, Beşşar Esed rejimi tarafından öldürülen 41 sivilin 4’ünün öğrenci, 1’inin müzisyen,1’inin sporcu ve 1’inin de çocuk olduğu ifade edildi.

Yıl başından bu yana Suriye’deki taraflarca 933 sivilin işkenceyle yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, bunların 911’inin Esed rejimi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Raporda, Suriye'deki sivillerin korunması, sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde temmuz sonunda düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet, rejimin alıkoyduğu kişilerin karşılıklı olarak ve sembolik düzeyde serbest bırakılması yönünde uzlaşmıştı. Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.