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Seçim 2019 Sayfası

Esed rejiminden İdlib'e saldırı! Yine siviller hedefte

Beşşar Esed rejimi güçleri "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Hama kırsalındaki sivil yerleşimlerine saldırı düzenledi. Roketle yapılan saldırıda 2 hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:40
Esed rejiminden İdlib'e saldırı! Yine siviller hedefte

Suriye'de, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in El Temaniye beldesine ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesi ile Gab Ovası'ndaki El Haviz, El Huveyce, El Şeria ve Madik Kalesi beldesine roketle saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın batı kırsalında Gab Ovası'ndaki El Şeria köyüne düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

135 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, Halep’in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere 59 sivili, rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili öldürdü.

Ateşkese rağmen devam ediyorlar

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:40
  1. Suriye
  2. Esed'e bağlı rejim ordusu
  3. İran destekli yabancı terörist gruplar
  4. roket saldırısı
  5. Rusya

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