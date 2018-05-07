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Esed milisleri arasında çatışma!

Esed milisleri arasında Deyr Ezzor’da çatışma çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:05
Esed milisleri arasında çatışma!

yeniakit.com.tr

Suriye’nin Deyr Ezzor kentinde Esed rejimine bağlı dördüncü bölük içindeki askerler arasında çatışma çıktı.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre bir Esed rejimi milisi dördüncü bölükte olan “devletin babası” lakaplı Malik Fethi’ye ateş açarak öldürdü.

Ateş açılmasıyla milisler arasında çatışma çıktı. Birçok Esed milisi ölürken bir sivil de hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre çatışma, Deyr Ezzor’da sahipsiz evlere girilip değerli eşyalarını hangi tarafın alacağı tartışması üzerine çıktı.

Devletin babası lakaplı milis, gençleri Esed safına çekmekle ve gerek ticari yerlerdeki gerek evlerdeki demir, bakır ve alüminyumları çalmakla tanınıyordu.

Aynı zamanda Dördüncü bölüğün de işlerinden birisinin evlerdeki ve ticari yerlerdeki demir, bakır ve alüminyumu toplayıp Halep’teki fabrikalara satmak olduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:05
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