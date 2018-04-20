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Esed, kimyasal silah maddelerini Belçika'dan almış!

Belçikalı firmalara Suriye’ye kimyasal malzeme satmaktan dava açıldı. Firmaların Sarin gazı yapımında da kullanılabilen 168 ton izoproponolü Suriye’ye gönderdiği ortaya çıktı.

20 Nisan 2018 Cuma 22:13
Esed, kimyasal silah maddelerini Belçika'dan almış!

Üç Belçika firmasının gönderdiği kimyasallardan birinin sarin gazı yapımında kullanıldığı ifade edildi.

Firmalar 2014 ve 2016 yılları arasında Belçika gümrüğünün görünüşte onayıyla hareket ettiklerini söylüyor ancak onları Avrupa ihraç yasaklarını ihlal etmekten kurtaracak bir izni almak için başvurmadıkları da aktarılıyor.

BELLINGAT VE SYRIAN ARCHIVE ORTAK ARAŞTIRMASI

The Guardian'ın haberine göre İngiliz araştırma grubu Bellingcat ve Alman sivil toplum örgütü Syrian Archive'a göre Belçika Temmuz 2013'den bu yana izoproponol ihraç eden tek Avrupa ülkesi. Aynı dönemde sıkı kontroller yürürlüğe girmişti.

Firmalara yönelik gümrük araştırmasının ise Hollandalı yetkililer tarafından başlatıldığı belirtildi.

TUVALET İSPİRTOSU İZOPROPONOL

Tuvalet ispirtosu olarak da bilinen İzoproponol, temizleyicilerde, mikrop öldürücülerde, boya ve cilalarda kullanılıyor fakat aynı zamanda son zamanda Esed rejimi tarafından kullanıldığından şüphe edilen sarin gazının yapımında da önemli bir bileşeni teşkil ediyor.

FRANSA: SURİYE HÜKÜMETİ 2014'TEN BU YANA TONLARCA İZOPROPONOL İTHAL ETMEYE ÇALIŞTI

İsyancıların elinde olan Han Şeyhun'a 4 Nisan'da gerçekleştirilen ve 80 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin Fransız hükümeti, “2014 yılından bu yana Suriye'nin düzinelerce ton izoproponol elde etmeye çalıştığı belirlenmiştir” dedi.

Mayıs 2014 ve Aralık 2016 yılları arasında Suriye'ye birlikte çalışan üç şirketten 24 ayrı yük olmak üzere 168 ton izoproponol, 219 ton aseton, 77 ton methanol 21 ton diklorometan maddelerinin gönderildiği mahkeme celplerinden ortaya çıktı.

GÜMRÜKTEN RAHATÇA GEÇTİLER, 20 YILDIR AYNI ŞİRKETLERLE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİLER

Gümrükten mallarını rahatlıkla geçiren firma yetkililerinin ise 4 aydan beş yıla kadar hapis cezası alabilecekleri öne sürülüyor. Firma yetkilileri Suriye, Lübnan ve Ürdün'e 15-20 yıldır deri ve boya sanayisi firmalarına bu maddeleri sattıklarını, Suriye'de de 20 yıldan fazladır şüpheli konumda olmayan şirketlerle çalıştıklarını ifade ettiler.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:13
  1. Belçika
  2. sarin gazı
  3. kimyasal saldırı

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