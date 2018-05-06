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Esed, İdlib'i bombardımana tutuyor: 4 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib ilindeki sivil yerleşimlerine hava saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:48
Esed, İdlib'i bombardımana tutuyor: 4 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerleri Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırısı altında.

İdlib'in batısındaki Cisir Eş Şuğur ilçesinin sivil yerleşimlerine yapılan hava saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil de yaralandı.

Gün içinde İdlib'in Cisir Eş Şuğur ve Bıdama ilçesi ile Naciye, Termela ve Oraynibe köyleri de hava ve kara saldırılarına hedef oldu.

Yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarında 49’u çocuk,121’si kadın toplam 662 sivil can verdi, 4 bin 201 sivil yaralandı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:48
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