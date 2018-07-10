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Esed İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Esed'e bağlı savaş uçakları İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenledi.

10 Temmuz 2018 Salı 17:06
Esed İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Esed rejimi, İdlib'e bağlı Beşerriyye, Muhambel, Mişmişan, Freyke, Misankul, Urum el Cöz, Kenisset beni ez, Rami ve Kesten bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Esed rejiminin gün içinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi, en az 24 kişi yaralandı" dedi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:06
  1. Suriye
  2. Rusya
  3. İdlib
  4. Astana
  5. 5 Mayıs

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