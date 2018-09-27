Esed İdlib’de şeytanlık peşinde

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye topçu atışlarına devam ediyor.

Güvenilir yerel kaynaklar, mutabakatın sağlanmasının ardından atışların devam ettiği lokasyonları, Hama’nın Latamne ve Ebu Ubeyde, Halep’in Raşidin ve Kefer Hamra, İdlib’in Temania, Tel Merak ve Lazkiye’nin Kürtdağı olarak bildirdi.

Mutabakat öncesi döneme göre daha düşük yoğunluklu seyreden saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Bölgede hakim askeri muhalifler ve Heyet Tahrir Şam da topçu atışlarıyla karşılık verdi.

REJİM VE TERÖRİSTLER KUŞATTI

Büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki İdlib, halihazırda muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların son kalesi konumunda. İl, doğu, batı ve güneyden rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplarca kuşatılmış durumda.

Suriye’deki 120 binden fazla İran destekli grubun yaklaşık yarısı İdlib’in çevresinde konuşlu.

İdlib için Başkan Erdoğan ve Rus lideri Putin arasında sağlanan İdlib mutabakatına görünürde olumlu bakan Suriye rejimi, ülkedeki bütün topraklara yeniden hükmetme politikası nedeniyle muhalifleri kışkırtıp bölgede savaş çıkmasını hedefliyor. Muhaliflerin karşılık vermesini saldırı olarak lanse edip, aylardır hazırlık yaptığı İdlib operasyonu için düşmeye basacak.

LÜBNAN’DAN DA ESED UYARISI

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat da Esed rejiminin terör örgütü DEAŞ’ı yönlendirerek Soçi mutabakatını baltalamaya çalıştığını söyledi. Dürzi lider Canbolat, Twitter hesabından “Terör örgütü DEAŞ, Suriye rejiminin direktifleri doğrultusunda, Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı bozmak istiyor. Suriye’nin Bukemal bölgesinden yüzlerce DEAŞ militanı, Türkiye-Rusya mutabakatını bozmak üzere otobüslerle İdlib’e taşındı” diyerek Esed’in bir şekilde İdlib’de çatışma çıkarmak istediğini belirtti.

50 BİN İDLİBLİ EVLERİNE DÖNDÜ

İdlib’de ateşkesin korunması için sağlanan mutabakatın ardından 50 binin üzerinde Suriyeli, hava saldırıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri döndü. Habit köyünden Adülkerim Hamşo, “Artık huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yıkılan evleri onarmaya başladık” dedi.

Bir diğer İdlibli Muhammed El Muhammed de “Hava saldırılardan sonra köylülerle birlikte ailem de köyden göç etti. Anlaşma sonrası halk köyüne, evlerine geri dönmeye başladı. Türk hükümetine teşekkür ederiz. Anlaşma bize umut oldu” diye konuştu.

TRUMP’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Turmp, dün BM’de katıldığı bir forumda “Türkiye’ye İdlib’de sağladığı çözümden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.