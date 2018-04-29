Esed güçleri YPG'ye saldırdı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed rejimine bağlı askeri kuvvetlerin Halep kent merkezine yakın bir konumda olan ve terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan el Halak, Bani Zaid ve Bustan el Başa bölgelerine girdiğini iddia etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI BİN 829 OLDU

Zeytin Dalı Harekatı'nda 49 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 829 oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, harekatın planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi.

3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Sabah saatlerinde de Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyünün kurtarıldığı duyurulmuştu.

94 NOKTAYI ÖRGÜTTEN KURTARDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."