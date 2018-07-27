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Esed duyurdu: Onlara ihtiyacımız var!

Suriye Cumhurbaşkanı Esed, ülkede Rus kuvvetlerine terörle mücadelenin dışındaki alanlarda ve uzun vadede ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:21
Esed duyurdu: Onlara ihtiyacımız var!

Interfax haber ajansına göre Esed Rus ajanslarıyla yaptığı söyleşide, "Rus silahlı kuvvetleri küresel siyasi dengeler değişene kadar bölgemizde, en azından Ortadoğu'da denge için gerekli. Ve (dengelerin değişmesi) gerçekleşmeyebilir de, bilmiyoruz. Bu yüzden önemli ve gerekli" dedi.

Esed Suriye'nin Rusya ile Hmeymim askeri üssüne ilişkin 40 yıldan uzun sürecek bir anlaşma imzaladığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkinin uzun vadeli olduğunu gösterdi. Esed ayrıca mültecilerin Suriye'ye hızla dönüşünün, Şam ve Moskova arasında görüşülen ana konu olduğunu belirtti. TASS haber ajansına göre Esed"Mültecilere, özellikle de burada işleri olan Suriyelilere geri dönme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Aynı zamanda "Beyaz Baretliler" insani yardım kuruluşu gönüllülerine de değindi ve militan gruplar için bir koruma olduğunu söyledi. Resmi olarak Suriye Sivil Savunması olarak bilinen grup, Şam ve müttefiklerinin bombalama saldırıları sırasında isyancıların kontrolündeki bölgelerde binlerce insanı kurtardığı için Batı'da yaygın olarak saygı gösteriliyor ve değer veriliyor. Interfax haber ajansına göre Esed"Beyaz Baretliler'in kaderi, herhangi bir teröristle aynı" dedi. Esed"İki seçenekleri var; son beş yılın dördünde olduğu gibi silahlarını bırakmak ve aftan faydalanmak, ya da diğer teröristler gibi ortadan kaldırılmak" dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:21
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