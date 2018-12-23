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Katil Esed ateşkes dinlemiyor! İdlib'e hain saldırı

Suriye'den binlerce masumu katleden Esed rejimi Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeye devam ediyor.

23 Aralık 2018 Pazar 17:00
Katil Esed ateşkes dinlemiyor! İdlib'e hain saldırı

Katil Beşşar Esed rejimi ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeyi sürdürüyor.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Roketler atıldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesine, Maarakbe, Lahaya ve Zekat köylerine, Gab Ovası'ndaki Zekat ve Tel Vasit köylerine top ve roket saldırısı düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına en az 50 topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yusuf, "Bombardıman çeşitli bölgeleri hedef aldı. İdlib'in güneydoğusunda yer alan Barişa beldesi, El Ketibe Mehcura ve Tel Tukan çevresindeki yerleşimler kara saldırılarına maruz kaldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı." dedi.

Ateşkese rağmen 33 ölü

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana en az 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:00
  1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesib
  2. İdlib
  3. Beşar Esed

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