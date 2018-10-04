Esed açıkladı: Araplarla anlaştık!

Suriye savaşının başladığı 2011'den beri ilk kez Körfez medyasına röportaj veren katil Esed, Kuveyt'in eş Şahid gazetesine, yıllar süren gerilimlerin ardından diğer Arap ülkeleriyle uzlaşıya vardıkları mesajını verdi.

'Suriye'de diplomatik temsilcilik açmak için Şam'ı ziyaret'

Sputnik'in haberine göre, ülke ismi vermeden konuşan Esed, Arap ve Batılı ülkelerden temsilcilerin Suriye'yi ziyaret etmeye başladığını, diplomatik misyonların yeniden açılması için görüşme yaptıklarını söyledi. Suriye'de savaşın yakında tamamen biteceğini ve ülkenin “Arap alemindeki öncü rolünü” yeniden üstleneceğini belirtti.

Esed, Kuveyt'i överek Kuvet liderliğinin 'sorun çözücü' tavır aldığını dile getirdi.

'Suriyeli kardeşle' kucaklaşarak görüşme

Esed'in açıklaması öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle, tıpkı Suudi Arabistan gibi ABD kuklası olan Bahreyn ve Suriye Dışişleri Bakanları görüştü.

Bahreynli bakan Halid bin Ahmed el Halife, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le kucaklaşma pozları vererek görüşmesinin ardından, Suudi kanalı el Arabiya'ya “Bu Suriyeli kardeşimle ilk görüşmemiz değil” dedi.

“Suriye ile birlikte çalışırız, Suriye'yi yıkmaya uğraşanlarla çalışmayız”

BM'deki görüşmenin planlanmamış olduğundan, planlanmış olanların ise kameralar önünde gerçekleşmediğinden söz eden Bahreynli bakan, şu vurguyu yaptı:

"Suriye hükümeti Suriye'nin hükümetidir, anlaşamasak bile devletlerle birlikte çalışırız, ama o devletleri yıkmakla uğraşanlarla birlikte çalışmayız."

'Araplar siyasi çözüm sürecinde etkin rol istiyor'

Suriye'ye siyasi çözüm sürecinde rol almak için Arap ülkelerinin ciddi çaba içinde olduğunu ifade eden el Halife, “Bu görüşme, Suriye meselesinde etkin Arap rolü için olumlu dönüşümlere tanıklık ettiğimiz bir döneme denk geldi” diyerek şöyle devam etti:

“Suriye bir Arap ülkesidir, halkı Arap'tır, orada olan bitenler herkesten önce bizi endişelendirir. Bölgesel ve uluslararası aktörler Suriye meselesine eğilirken bizim eğilmememiz doğru olmaz.”