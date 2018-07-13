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Avrupa 'eşcinsel' sapkınlığı meşrulaştırıyor!

Brüksel'deki NATO zirvesinde liderlere eşlik eden First Lady'lerin yer aldığı aile fotoğrafındaki tek erkek Lüksemburg'un eşcinsel sapkınlığa düşmüş başbakanın sözde eşi Gauthier Destenay oldu. Böylece 'first lady' tanımı 'first spouse (eş)' oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:39
Avrupa 'eşcinsel' sapkınlığı meşrulaştırıyor!

Eşcinsel sapkınlığı dünyada yaygınlaştırmak ve meşru hale getirmek amacıyla uluslararası sinsi bir çalışma yürütülürken siyaset nezdinde de bu girişimler baş gösteriyor. Bilindiği üzere Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı Xavier Bettel 2015’te Gauthier Destenay  isimli bir erkekle evlenmişti.

Brüksel'deki NATO zirvesinde liderlere eşlik eden First Lady'lerin yer aldığı aile fotoğrafındaki tek erkek Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı sözde eşcinsel eşi Gauthier Destenay oldu.

LİDERLERİN EŞLERİ DE ETKİNLİKLERE KATILDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesinde liderler dünya meseleleriyle ilgilenirken eşleri de çeşitli etkinliklere katıldı.

AİLE FOTOĞRAFINDAKİ TEK “ERKEK” OLDU

Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı Xavier Bettel'in 2015'te evlendiği Gauthier Destenay (39), lider eşlerinin çektirdiği aile fotoğrafındaki tek erkek oldu. Böylece 'first lady' tanımı 'first spouse (eş)' oldu

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:39
  1. eşcinsel
  2. NATO

YORUM YAZ

  • Kiminle berabersen..Kiminle berabersen..46 dk önce
    İslam anlayişında;Kimle berabersen ona benzersin, benzediklerin gibi ölür onlarla diriltilir, onlarla ayni muamele tabi tutulursun.." der. Turkiye, Bati ile ayni ilahi-azaba maruz kalmak istemiyorsa, Bati'nin kuyrugunu bir an evel birakmalidir
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