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ESBALDER Üçüncü Orman Şurası tanıtım toplantısında

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen 3.

30 Temmuz 2019 Salı 13:18
ESBALDER Üçüncü Orman Şurası tanıtım toplantısında

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen 3. Orman Şurası tanıtım toplantısında olta balıkçılarının sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.


15 yıl aradan sonra önümüzdeki Ekim ayında düzenlenecek olan Üçüncü Orman Şurasının tanıtım toplantısı geçen günlerde Ankara Orman Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan ESBALDER, Eskişehir’deki olta balıkçılarının sıkıntılarını, şikayetlerini ve taleplerini gündeme getirdi.


Olta balıkçısının her sorununu birer birer aktardıklarını dile getiren ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, "Toplantıda olta balıkçısının sorunlarını bir bir anlattık. Dile getirdiğimiz konular arasında; mecliste bekleyen 1380 sayılı yasanın değişmesi, dünyada katliam materyali olarak kabul edilen tırıvırı, profesyonel balıkçıların da kullandığı, ucuz ve çok balık yakalaması dolayısı ile sulardan toplanıp bakım masrafı olmamasından dolayı tercih edilen misina ağların tamamen yasaklanması, istihsal sahalarında da hafta içi yasakların kaldırılması, tüm olta balıkçısı sportif avcıların sporcu statüsü kazanması gibi isteklerimizi aktardık" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:18
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