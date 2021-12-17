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Biyografi Esat Toklu kimdir? Esat Toklu hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Esat Toklu kimdir? Esat Toklu hangi görevlerde bulundu?

Esat Toklu, HSK'nın 17.12.2021 Tarihli Genel Kurulunda Danıştay Üyeliği seçilen isimlerden oldu. Peki Esat Toklu kimdir? Esat Toklu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:25:00 - 2021-12-17 11:28:50
Esat Toklu kimdir? Esat Toklu hangi görevlerde bulundu?

Esat Toklu, Ankara Bölge İdare İstinaf Mahkemesi Başkanı'dır. Esat Toklu aslen Karaman'lıdır. 1990 'lı yıllarda Sakarya İdare Mahkemesi hakimi olarak görev yapmıştır. Esat Toklu, 2011 yılında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atanmıştı. Daha sonradan Esat Toklu, son HSYK'nın yayınladığı kararname ile Ankara İdari İstinaf Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.

 

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