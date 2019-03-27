Esat Kabaklı, Fethiye'de konser verdi

MUĞLA (AA) - Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde konser verdi. Kabaklı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Gençlik Şöleni" kapsamında Salı Pazarı'nda sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kabaklı, "Bil Oğlum", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Kerkük'ün Zindanı", "Ah Yalan Dünya" adlı parçaları seslendirdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabaklı'nın güzel eserlerle müzikseverleri buluşturduğunu söyledi. Yiğit, konserden Fethiyelilerin ve gençlerin memnun kaldığını kaydetti.

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