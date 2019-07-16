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Esat Kabaklı, Çorum’da konser verdi

Halk müziğinin sevilen sanatçılarından Esat Kabaklı, Çorum’da konser verdi.

16 Temmuz 2019 Salı 17:26
Esat Kabaklı, Çorum’da konser verdi

Halk müziğinin sevilen sanatçılarından Esat Kabaklı, Çorum’da konser verdi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Esat Kabaklı, sahne aldı.


Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı “Bil Oğlum”, “Er meydanı”, “Malazgirt’ten başlar Türk’ün seferi”, “Çanakkale Türküsü”, “Kerkük Zindanı” adlı parçalarını seslendirdi. Hürriyet meydanını dolduran binlerce Çorumlu da ünlü sanatçıya parçalarda eşlik etti.


15 Temmuz’un milletin yazdığı bir destan olduğunu dile getiren Esat Kabaklı, “15 Temmuz sizin kahramanlığınız. Bu millet destan yazmaktan artık usanmıştır. Çünkü başka milletlerin destanı da yok. Nereye gitsek her yerde bir destanımız var. 15 Temmuz’da o büyük destanlardan birisi. Dünyaya karşı dik durdu bu millet. Allah herkesten razı olsun. Meydanları doldurdu. Ve Türk’ün adını dünyaya bir daha nakşettiniz” dedi.


Konseri Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eski AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu,Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:26
  1. sanat
  2. konser

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