'Esas ölçüyü tayin eden Vahiy’dir, Kur’an’dır!..'

Şu anda en başıboş saha “Din Sahası”dır. Bir futbol takımı kadar kuralı yoktur. Her kafadan bir ses çıkıyor.

Tarikatlara göre din.



Şeyhlere göre din.



İlahiyatçılara göre din.



Cemaatlere göre din.



Bana göre, ötekine göre, berikine göre din… Herkes kendi aklına ve mantığına göre ve özellikle de menfaatine göre “DİN” uyduruyor. Bu keşmekeşlik devam ederse eğer; Din adına daha çok din düşmanları yetişir bu ülkede. Fetö, Adnan Oktar, Furkan Vakfı ve Başkanı Alparslan Kuytul ...gibi şarlatanlar ve daha bir sürü, “SÜRÜ” teşkilatlar.



Dinin kurallarını “AKIL veya MANTIK” koyamaz arkadaş. Esas ölçüyü tayin eden VAHİY’dir. Yani Kur’an’dır, sünnettir. Biz de buna tartışmasız uyacağız. Bu durum da, gerçek imanın gereğidir. Bir kere, din adına çalışan ve yukarıda saydığım tüm dini kuruluşları tek çatı altına toplayacaksınız. Bu kuruluşlara hakim olacak, denetleyecek ve disipline edecek bir sistem kuracaksınız.



Bu sistem ve yapılanmanın adı Hıristiyanlarda ve Avrupa Dünyasında; ŞU ANDA VAR OLAN VE ÇOK DA ETKİLİ OLAN VATİKAN, BİZDE İSE HİLAFET’TİR.