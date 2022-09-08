Esas olan ülke kardeşliğidir!..

Yaklaşık elli yıldan beri Amerika tarafından kurulan PKK terör örgütü ülkem geneli gençleri kaçırıp saflarında kullanmaktadır.

Öncelikle şunu yazmak isterim ki Amerika büyük bir devlet. Puslu olan ülkelerde istediği kadar terör örgütü kurabilmektedir. Bakınız Suriye’de farklı amaçlarla birden fazla örgüt kurmuştur. Bir tarafta ateist PKK, bir tarafta dinci DEAŞ, bir tarafta ne idüğü belli olmayan YPG.. Adamlar kurup, üstümüze salmaktadır.

Bu örgüt kurma işini nasıl yapmakta inanın bana bir türlü anlamıyorum. Bizler üç kişi dağa çıksak açlıktan ölürüz, adam bir coğrafyada ha o da başka coğrafyalarda onlarca örgüt kurup bizlerin üzerine salmaktadır.

Yazık oluyor bu çocuklara. Yaştaşları okul okuyup güzel bir hayat yaşarken kaçırdığı ve devşirdiği çocuklarımız ömürlerinin baharında dağlarda aç susuz ve ne zaman öldürüleceğiz korkusuyla yaşamaktadır. Burada anlamadığım şu var; bu kaçırılan ve devşirilen çocukların öldükleri adamlar dünyada refah içerisinde yaşarken ölüm korkusuyla aç susuz yaşamayı göze almaları bana biraz da akıl eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir.

Yazık oluyor bu çocuklara. Ömürlerinin baharında dağlarda ölüp gidiyorlar.

Uğurlarına öldükleri kişilerin çocukları en güzel okullarda okuyor en güzel dairelerde yaşıyor en güzel arabalara biniyorlar dünya şatafatı içerisinde yaşamaktalar fakat kendileri bir mağarada canlarını feda etmekteler. Bu iş bana biraz garip geliyor. Tuhaf geliyor aklım almıyor. Nasıl bunu göze alıyorlar?! Ne adına bu evlatlarımız kandırılıp dağa çıkarılıyor inanın bana anlamakta zorlanmaktayım. Bir insan nasıl olur da en garip bir şekilde ölüme gider?! Bir bilen varsa beri gelsin.

Amerika gerçekten büyük bir devlet. Ona karşı devletimizi ve ülkemizi korumamız lazım gelmekte. En ufak bir gevşeklik göstersek adamlar bizi bir avuç suda boğacak. Bir tarafta kuzeyimizde örgütlerle bizi sıkıştırmakta bir taraftan Yunanistan ile bizi sıkıştırmakta inanın bana bu ülkeyi bu kurtlar sofrasında taşımak gerçekten çok zor. Kaldı ki yöneticilerimiz her daim geldik geleceğiz açıklamaları da bizleri bir miktar yormaktadır. Yunanistan’a vursak Amerika bizi hallaç pamuğuna çevirecektir. Yunan adalarını üs haline getirdi ve akıl tutulması silahları konuşlandırdı. Yunan’a vurmak bir anlamda Amerika’yla savaş haline girmek demektir. Şimdi bunu göze alamayız. Ondan olacak yöneticilerimiz açıklamalarına bir miktar dikkat etmeleri milli menfaatlerimize daha uygun olacaktır. Savaş değil komşularımızla barış politikaları geliştirmemiz ülkemizin menfaatlerine daha uygun olacaktır. Allah muhafaza bir kıvılcım tüm bölgenin yanmasına sebebiyet verebilir. Ondan olacak yöneticilerimiz konuşmalarını dikkat edip ortalığı daha da germemesi lazım gelmektedir.

Bölgenin anneleri çocuklarına sahip çıkması çocuklarımızın mağaralarda pisi pisine ölmesinin önüne geçebilir. Aileler çocuklarına sahip olsunlar.

PKK yaklaşık elli yıldan beri bu ülkeye sıkıntı vermektedir. Artık buna dur demelidirler. Derhal kendilerini feshedip çocuklarımızı ülkeye faydalı olarak yetiştirmeleri lazım gelmektedir. Artık PKK miadını doldurmuş oldu. Ya kendileri kendilerini feshedecek ya da Amerika kendilerine yok edecek. Çünkü Amerika bir örgütü belli bir süre kullandıktan kullanım süresi bittikten sonra atar da ondan.

Ey PKK’lı yetkililer! Çocuklarımıza kıymayın. Kendiniz kıyak bir hayat yaşarken onları dağlarda sefil bir şekilde ölüme göndermeyin. Yeter artık. Düşün çocuklarımızın ensesinden.

Yetmedi mi kardeş kanı dökmeniz?! Yetmedi mi ülkeyi sıkıntıya sokmanız?! Yetmedi mi ülkeyi bölüp parçalamaya çalışmanız?! Çıkın artık Amerika’nın güdümünden. Ülkenize sahip çıkın. Kardeşliğimizi daim kılmaya çalışın.

Esas olan ülke kardeşliğidir. Kürt Türk kardeşliğidir. Alevi Sünni kardeşliğidir. Laik Müslüman kardeşliğidir. Yaşasın milletimiz. Gerisi teferruattır...