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Esas mesele bahtiyar değil, farkında mısınız?

Gazetemiz okurlarından Serdar Sav, "Esas mesele bahtiyar değil, farkında mısınız?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:34
Esas mesele bahtiyar değil, farkında mısınız?

Serdar Sav

Yurtdışından topladığı formatları ülkemize sokarak, gençlerimizin beynini uyuşturan Acun Ilıcalı’nın yine yarışmasından peydahlanan Murat Özdemir denilen soytarı, bir papağana işkence yaptığı görüntülerle gündeme gelmişti!.. Ve tabii ki üzülerek söylüyorum ki; ismi Bahtiyar olan papağan ölmüş.. Yahu internet alemi çalkalanıyor.. Bahtiyar’ı kaybettik, Bahtiyar seni unutmayacağız diye binbir türlü safsata ve şovenizm kokan hareketler..

Biz garip bir milletiz hakikaten, neye nasıl tepki vereceğimizi anlamak gerçekten mümkün değil... Ama bence Bahtiyar’ın ölümüne değil de, bu formatları evimizin içine kadar sokan ve reyting rekorları kıran formatlarıyla gençleri zehirleyen bu Acun Ilıcalı’ya artık birilerinin dur demesi lazım ne dersiniz?

Onun için Acun’un formatlarını artık görmemek ve desteklememek bizim elimizde... Lütfen sadece sözde kalmasın yapacaklarımız..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:34
  1. Acun Ilıcalı
  2. Murat Özdemir
  3. papağana işkence

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