Esas Asset Management AVM’leri ışıklarını ‘Dünya Saati’ için kapatıyor!

Gerçekleştirdiği başarılı projeler ile sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Esas Asset Management, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada gerçekleştirilen “Dünya Saati” etkinliğine katılıyor.

Esas Asset Management; 10 Burda, 14 Burda,17 Burda, 41 Burda, 39 Burda, 67 Burda AVM’ lerinde ve Malatyapark AVM’de 6 Nisan’da bir saatliğine ışıklarını kapatarak “Dünya Saati” hareketine destek olacak. Müşterilerinin beklentilerini en iyi ve en profesyonel şekilde karşılamak için çalışan Esas Asset Management, dünya çapında gerçekleştirilen “Dünya Saati” hareketine destek amacıyla, 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30 - 21.30 saatleri arasında, tüm AVM’lerinde ışıklarını gelecek için kapatacak.

Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen ve 135 ülkeden 2 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” etkinliğinde, "Dünyaya Bağlan!" diyerek iklim değişikliğiyle birlikte biyolojik çeşitliliğe dikkat çekilecek. Esas Asset Management; Balıkesir’de yer alan 10 Burda, Bolu’da yer alan 14 Burda, Çanakkale’de yer alan 17 Burda, Kocaeli’de yer alan 41 Burda, Lüleburgaz’da yer alan 39 Burda, Zonguldak’ta yer alan 67 Burda AVM’lerinde ve Malatyapark AVM’de ışıklarını kapatarak harekete destek olacak.