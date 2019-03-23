Esas 67 Burda AVM’den ilk 100 kişiye alışveriş kartı Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor.

Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor.

Esas67 Burda AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine 20 TL yüklü Migros Kartı hediye ediyor. 25 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 67 BurdaAVM’deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, Esas 67 Burda AVM Migros’ta kullanabilecekleri 20 TL yüklü hediye ‘Migros Kart’ sahibi olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.