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Esas 14 Burda AVM’den Kadınlar Güne’ne özel ‘Neşeli Tırnaklar Etkinliği’

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 8 Mart ‘‘Dünya Kadınlar Günü’’nü birbirinden keyifli etkinliklerle kutluyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:20
Esas 14 Burda AVM’den Kadınlar Güne’ne özel ‘Neşeli Tırnaklar Etkinliği’

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 8 Mart ‘‘Dünya Kadınlar Günü’’nü birbirinden keyifli etkinliklerle kutluyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde yer alan Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini 7 - 10 Mart tarihleri arasında iki ayrı seans olmak üzere 14.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek Nail Art ve çocuk atölye etkinlikleri ile buluşturacak.


Esas 14 Burda AVM, 8 Mart ‘‘Dünya Kadınlar Günü’ haftasına özel düzenlediği, tırnakların çeşitli desenlerle daha bakımlı ve daha güzel görünmesini sağlayan Nail Art etkinliği ile renkli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açarken, çocuk atölye etkinlikleri ile de minik ziyaretçilerine eğlenerek öğrenecekleri keyifli anlar yaşatacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:20
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