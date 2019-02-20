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Eşarbını bağlarken yuttuğu toplu iğneden 2 yıl sonra kurtulabildi

Kastamonu'da yaşayan 63 yaşındaki Nazmiye Sakallıoğlu'nun soluk borusundan akciğerine kaçan toplu iğne yapılan operasyonla çıkarıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
Eşarbını bağlarken yuttuğu toplu iğneden 2 yıl sonra kurtulabildi

Kastamonu'da yaşayan Nazmiye Sakallıoğlu, 2 yıl önce eşarbını bağlarken yuttuğu toplu iğnenin ardından öksürük şikayeti ile birçok doktora gitti. Kastamonu Devlet Hastanesinde çekilen röntgende akciğerinde iğne olduğu  belirlenen Sakallıoğlu, operasyonla sağlığına kavuştu.

Sakallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir bu sorunla  uğraştığını söyleyerek, "Eşarp bağlarken iğnelerden ikisini ağzıma aldım, biri  elimdeydi. O ara biri kayboldu. Yuttuğumu tahmin ettim ama emin olamadım. 'Düşer'  diye üzerine su içtim. Bir süre sonra öksürük başladı. Öksürük geçmeyince 2  yıldır tedavi olmak üzere Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı ve Kastamonu'da  doktorlara gittim. Hepsi de 'Alerjidir', 'Gıcıktır' diye gönderdi ama benim  öksürüğüm geçmedi." dedi.

Son olarak Kastamonu Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.  Dr. Tağrık Yağcı'ya muayene olduğunu dile getiren Sakallıoğlu, "Röntgenim  çekildiğinde doktorum akciğerimdeki iğneyi gördü. Sonra ameliyata alındım.  Operasyonum çok güzel, çok iyi geçti. Çok iyiyim, sağlığıma kavuştum. Artık  öksürmüyorum." diye konuştu.

Kadınları dikkatli olmaları konusunda uyaran Sakallıoğlu, "Hanımlara  tavsiyem eşarp bağlarken iğneleri ağızlarına almasınlar." dedi.

Dr. Tağrık Yağcı da bu tür rahatsızlıkların genelde çocukluk  yaşlarında olduğunu, nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını dile getirerek, "Bu tür olaylara nadir de olsa erişkin yaş grubunda karşılaşabilmekteyiz. Yabancı  cisim aspirasyonları herhangi bir semptom vermeyeceği gibi hastalar öksürük,  hırıltılı soluma, kanlı balgam ve solunum durması şikayeti ile de  başvurabilirler." ifadesinde bulundu.

"Çıkarmasaydık yaşamsal tehlikeler oluştururdu"

Hastanın geçmeyen öksürük şikayeti ile kendilerine geldiğini dile  getiren Yağcı, şöyle devam etti:

"Yapılan tetkiklerde sol akciğerinde yabancı cisim gördük. Kameralı  yöntemle açık ameliyata gerek kalmadan yaklaşık 1.5 saatlik bir operasyonla  iğneyi tamamen çıkardık. İşlem komplikasyonsuz sonuçlandı, hastamız sağlığına  kavuştu. Ameliyatla akciğerden aldığımız iğne yaklaşık  2,5 - 3 santimdi."

İğnenin hayati tehlike doğurabileceğini aktaran Yağcı, "Çıkarmasaydık  orada kalan yabancı cisimler akciğerin harap olmasına, akciğer enfeksiyonuna,  tekrarlanan zatürrelere, kanlı balgamlara neden olabilirdi. İğne hareket  ettiğinde etrafındaki ana damarlara batabilirdi. Yaşamsal tehlikeler oluştururdu.  " diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
  1. Karabük
  2. Kastamonu
  3. İstanbul
  4. Çankırı
  5. Ankara
  6. Nazmiye Sakallıoğlu
  7. toplu iğne

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