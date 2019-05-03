Esad’ın İdlib’e saldırıları sürüyor: 5 ölü

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve destekçileri "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yine saldırdı. 5 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin İdlib’in Ahsim kasabasına yönelik gerçekleştirdiği varil bombalı saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin yaptığı açıklamada Rus ve Suriye uçak ve helikopterlerinin Hama ve İdlib kırsalının semalarını hiç terk etmediği, atılan füze ve varil bombalarının büyük can kaybına yol açtığı, binaları enkaza dönüştürdüğü kaydedildi.