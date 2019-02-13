Esad yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 5 yaralı Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği topçu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği topçu saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Esad rejimi, Rusya, Türkiye ve İran arasında “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilen İdlib kırsalını bombalamaya devam ediyor. Suriye’nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesini bombardıman altına alan rejim topçuları sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Yapılan topçu ateşinin ardından 3 sivilin hayatını kaybettiği 5 sivilin de yaralandığı açıklandı. Bombardıman altında kurtarma çalışmalarına başlayan Suriye Sivil Savunma Ekipleri, enkazın altındaki sivillere ilk yardımda bulundu.

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