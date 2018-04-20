Esad, terör örgütü DEAŞ’a 48 saat süre verdi

Haberde “Öneriyi reddederlerse ordu ve diğer destek güçler örgütün bölgedeki varlığına son vermek için askeri operasyon başlatmaya hazır” diye haber geçti.

DEAŞ’ın elindeki bölge, Şam’ın güneyindeki Yarmuk Filistin kampı ile el Hacer el Eswad bölgesine yakın.