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Esad, terör örgütü DEAŞ’a 48 saat süre verdi

Suriye rejimi yanlısı El Vatan gazetesinin haberine göre Şam yönetimi, DEAŞ militanlarına, ellerinde tuttukları Şam yakınındaki bölgeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:19
Esad, terör örgütü DEAŞ’a 48 saat süre verdi

Haberde “Öneriyi reddederlerse ordu ve diğer destek güçler örgütün bölgedeki varlığına son vermek için askeri operasyon başlatmaya hazır” diye haber geçti.

DEAŞ’ın elindeki bölge, Şam’ın güneyindeki Yarmuk Filistin kampı ile el Hacer el Eswad bölgesine yakın.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:19
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