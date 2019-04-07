Esad rejiminin İdlib’deki saldırılarında ölü sayısı 18’e yükseldi Suriye’de Esad rejimi tarafından İdlib’in farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında ölü sayısı 18’e yükseldi.

Suriye’de Esad rejimi tarafından İdlib’in farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında ölü sayısı 18’e yükseldi.

Suriye’de Beşar Esad rejimi, İdlib’in doğusundaki Nayrab bölgesine misket bombası ile saldırdı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 16’dan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.

Suriye’de sivil savunma ekipleri, İdlib’in güneyindeki Kafr Nabl, kuzeyindeki Saraqib ve kuzeybatısındaki Ma’arretü’n-Nu’man’a yapılan Esad rejiminin saldırılarında ise en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 17’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

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