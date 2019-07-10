Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 4 ölü Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejimi, Suriye’nin İdlib kırsalındaki Csir Eş-Şuğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle Csir Eş-Şuğur ilçesinde bulunan tek hastanede hizmet durdu.

Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri ölülerin cesetlerini enkaz altından çıkardı ve yaralıları hastanelere kaldırdı.

Esad rejimi ve Rus güçleri zaman zaman sivilleri ve hastaneleri bombalıyor.

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