Esad rejimi ve Rus uçaklarından Suriye Sivil Savunma binasına saldırı Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye Sivil Savunma ekibinin merkez binasına hava saldırısı düzenledi.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye Sivil Savunma ekibinin merkez binasına hava saldırısı düzenledi.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye Sivil Savunma ekibinin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde bulunan merkez binasına hava saldırısı düzenledi. Savaş uçaklarının yaklaşık 14 kez vurması sonucu binanın ve bina içerisindeki ekipmanların büyük hasar aldığı kaydedildi.

Esad rejiminin sabah saatlerinde aynı bölgedeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

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