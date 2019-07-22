Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’e yine saldırdı Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.