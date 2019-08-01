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Esad rejimi, İdlib’te ateşkes yapmayı kabul etti

Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Antlaşması’nın uygulanması şartıyla İdlib’de ateşkes yapmayı kabul ettiğini duyurdu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:05
Esad rejimi, İdlib’te ateşkes yapmayı kabul etti

Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Antlaşması’nın uygulanması şartıyla İdlib’de ateşkes yapmayı kabul ettiğini duyurdu.



Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Esad rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Antlaşması’nın (Soçi anlaşması) uygulanması şartıyla bu geceden itibaren İdlib’te ateşkes yapmayı kabul ettiğini duyurdu. Askerikaynaklara dayandırılarak yapılan haberlerde, muhaliflerin de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nden 20 kilometre geriye çekilmesi gerektiği, orta ve ağır silahların bölgeden kaldırılması gerektiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:05
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