Esad rejimi İdlib’i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı Esad rejimi tarafından İdlib’in Bidama beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Esad rejimi tarafından İdlib’in Bidama beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Esad rejimi destekçisi kuvvetlerin İdlib’in Bidame beldesindeki sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucu 1 kadın yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise bu saldırının Esad rejimi ve muhalifler arasında varılan ateşkes kararından sonraki ilk saldırı olduğu vurgulandı.

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