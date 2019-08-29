0553 313 94 23

Esad rejimi İdlib’esaldırdı: 7 ölü, 12 yaralı

Esad rejimince, İdlib’e düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
Esad rejimi İdlib’esaldırdı: 7 ölü, 12 yaralı

Esad rejimince, İdlib’e düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’e bağlı Maaruşin ve Alteh bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 sivil öldü, 12 sivil yaralandı.


Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri enkaz altında bulunanları çıkarma faaliyetlerini sürdürdüğü ve yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığı kaydedildi.


Esad rejimi dün İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı
    1. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    2. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    3. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    4. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    5. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    6. Başkan Sever müjdeyi verdi
    7. Sokak çocukları konusu milli bir..
    8. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    9. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    10. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    11. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    12. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    13. Vatan sevgisi imandandır
    14. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    15. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    16. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    17. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    18. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    19. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    20. Irak'ın en büyük alışveriş merkezinde..
    21. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    22. Polise karşı koyan firari hükümlünün..
    23. Pekcan: "İhtisas Serbest Bölgeleri ile..
    24. Erzurum’da huzur operasyonu
    25. Pekcan: "İhracat Ana Planımızla..
    26. Başkan Orhan tezgaha geçti..
    27. Miraç Çağrı Aktaş, Forum Magnesia’da..
    28. Genç milli boksörler madalyaya odaklandı
    29. Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
    30. Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı