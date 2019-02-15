Esad rejimi Han Şeyhun’u bombaladı: 9 ölü
Esad rejiminin Suriye’deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.15 Şubat 2019 Cuma 21:40
Esad rejiminin Suriye’deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Esad rejimi, Suriye’deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırdı. Suriye’deki sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin Suriye’deki Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırı düzenlemesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok sivilin de yaralandığını aktardı.
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