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Esad rejimi Han Şeyhun’u bombaladı: 9 ölü

Esad rejiminin Suriye’deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

15 Şubat 2019 Cuma 21:40
Esad rejimi Han Şeyhun’u bombaladı: 9 ölü

Esad rejiminin Suriye’deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Esad rejimi, Suriye’deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırdı. Suriye’deki sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin Suriye’deki Han Şeyhun kentine çok sayıda füze ile saldırı düzenlemesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok sivilin de yaralandığını aktardı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:40
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