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Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

İdlib’de Beşar Esad rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:58
Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

İdlib’de Beşar Esad rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.


Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, gece saatlerinde İdlib’in güneyinde uluslararası olarak yasaklanan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının gerçekleştirildiği Keferlata, Şeyh Mustafa, Rakaya köylerindeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarında yangın çıktığı belirtildi.


Bir yangın silahı olarak kullanılan beyaz fosfor bombası soluma yolu ile vücuda alındığında zehirlerken, nefes darlığına ve boğulmaya yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme neden olabiliyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:58
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