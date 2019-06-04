0553 313 94 23

Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib’de bayram gününde de saldırılarını sürdürüyor.

04 Haziran 2019 Salı 13:26
Esad rejimi bayramda da saldırılarını sürdürüyor

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib’de bayram gününde de saldırılarını sürdürüyor.


Suriye’de Müslümanlar saldırıların gölgesinde Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Esad rejimi ve destekçileri hava saldırılarını bayramda da sürdürüyor. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, gece saatlerinden bu yana İdlib kırsalı ve Hama’daki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenliyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gece saatlerinden bu yana devam eden rejim saldırılarında Kafr Nabl kasabasında 1 çocuk, Der Senbel kasabasında 1 çocuk hayatını kaybetti, birçok sivil ise yaralandı. İdlib’in güneyindeki Mesaibin kasabasına düzenlenen saldırıda bir hayvan çiftliğinin tamamen tahrip olduğu ve birçok ineğin ise telef olduğu belirtildi.


Beşar Esad rejimi, insanların geçimlerini sağladıkları çiftliklere ve tarım arazilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar nedeniyle yüzlerce dönümlük tarlalar ve çiftlikler kullanılamaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    1. İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı..
    2. Caddebostan Plajı bayramın ilk günü..
    3. İstanbul'da helikopterli bayram..
    4. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk..
    5. Türk insanına hayranlığını Türk..
    6. Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
    7. Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha..
    8. Hatalı sollama sonucu kafa kafaya..
    9. İl protokolü bir araya gelerek..
    10. "Hem kızı hem de olimpiyat altınını..
    11. AK Parti teşkilatı bayramlaştı
    12. Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü..
    13. Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
    14. Mardin'deki bayramlaşma programına..
    15. TTSO ve TESOB’da bayramlaşma
    16. İstanbul'da yollar da bayram etti!
    17. En acı bayram
    18. Baki Ersoy: “FETÖ’nün Çocuklarının Bu..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. Büyükçekmeceliler bayramlaşma..
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."