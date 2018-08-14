Esad Coşan Hocaefendi: Türkiye'nin dışında olan hiçbir müesseseden...

17 yıl önce Avustralya'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi'nin yıllar önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Coşan Hoca Efendi videoda dış güçlerin senelerce ülkemizi nasıl sömürdüğünü anlatarak, bu sömürü düzenine nasıl karşı konulacağına da değindi.