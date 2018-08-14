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Esad Coşan Hocaefendi: Türkiye'nin dışında olan hiçbir müesseseden...

Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi, yıllar önce yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin dış güçler tarafından senelerce nasıl sömürüldüğünü ve bu sömürüden nasıl kurtulacağını anlatmış.

14 Ağustos 2018 Salı 11:46

17 yıl önce Avustralya'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi'nin yıllar önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Coşan Hoca Efendi videoda dış güçlerin senelerce ülkemizi nasıl sömürdüğünü anlatarak, bu sömürü düzenine nasıl karşı konulacağına da değindi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:46
  1. mahmud esad coşan

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  • Nihat ÖzçebioğluNihat Özçebioğlu1 sa önce
    Adam kaza falan geçirmedi. Adamı ÖLDÜRDÜLER.
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