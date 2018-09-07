Esad Coşan Hoca yıllar önce açıklamıştı! İşte azgın düşmanı yenmenin yoları

YENİAKİT.COM.TR-ÖZEL İslama karşı her türlü operasyonu mübah görenleri yenmenin yolunu Mahmud Esad Coşan Hoca'nın yıllar önce açıkladığı öğrenildi.

Rahmetli Esad Coşan Hoca, yazdığı "21. yüzyılda asıl mesele" isimli kitabında azgın düşmanla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İslam'ın sahipsizlik içinde olduğunu ifade eden Mahmud Esad Coşan Hoca, şu ifadeleri kullanmış...

"Dünya üzerinde her seyin bir sahibi var da güzel dinimizin, İslam'ın sahibi yok; sahipsizlik içindedir. İslam gemisinin kaptanı yoktur; dümencisizdir. Herkes günlük, palyatif çalışmalarla İslam için bir şeyler yapmak istiyor, faydalı olmaya çalışıyor. Böyle çalışmalarla da bu disiplinli, düzenli, azgın düşmanları yenmek mümkün değildir. Onları yenmek için Fatih Sultan Mehmed Han'ın hazırlandığı gibi hazırlanmamız lazım."