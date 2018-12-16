THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: Türkiye'de bazı gerçekleri söylediğiniz zaman kenara atılıyorsunuz

1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Adanaspor’a mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, ”Türkiye’de bazı gerçekleri söylediğiniz zaman kenara atılıyorsunuz, İsmail Kartal’ın ne suçu var” ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 22:27
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: Türkiye'de bazı gerçekleri söylediğiniz zaman kenara atılıyorsunuz

1. Lig’in 16. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Adanaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa”Bugün en az 1 puanla dönmeyi istiyorduk. Çünkü moral olarak olsa bile barajın üzerinde kalmak istiyorduk. İlk devre rakibin bulduğu erken gol, onları istediği oyun şeklinde geliştirdi. Biz ise çok basit ve gereksiz, bireysel hatalar yaparak iki tane gol yedik. Rakibimizin çok pozisyon üreterek bulmuş olduğu gol değil. Sadece bizim gereksiz yere top kaptırmamızdan dolayı oldu. İkinci devre gayet iyi başladık özellikle ilk 10-15 dakika ama maalesef değerlendiremedik girdiğimiz pozisyonları. Biz bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalarda mücadelemizde sahada birlikte hareket ederek sonuç alan bir takımız. Bugün biraz mücadeleden uzaktık bur bir gerçek. Oynama istediği ve arzusu vardı ama uzaktık.“ diye konuştu.

'Türkiye'de gerçekleri söylediğiniz zaman kenara atılıyorsunuz'

İsmail Kartal'ın görevine son verilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullanan Çapa, “İsmail Kartal neden gönderildi. Türkiye’de bazı gerçekleri söylediğiniz zaman kenara atılıyorsunuz. Burada İsmail hocanın ne suçu var. Adam olanı anlatıyor ve görevine son veriliyor. Bugüne kadar ben de zaman zaman kurbanı oldum bunun. Biz bildiklerimizi gerçeği söylemeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:27
  1. Adana
  2. Fuat Çapa
  3. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa
  4. İsmail Kartal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik açıkladı: Okullar tatil değil
    1. Valilik açıkladı: Okullar tatil değil
    2. Sosyal medya uygulaması Vine'ın..
    3. Ünal Karaman: O gölü yemememiz..
    4. Şenol Güneş itiraf etti! 'Demirören..
    5. Maçın ardından
    6. Maçın ardından
    7. Sudan'da bu yıl binlerce kişi evlerini..
    8. Ahmet Ağaoğlu: Görüntüleri izlemedim
    9. Maçın ardından
    10. Beşiktaş, uzatmada 1 puanı kurtardı
    11. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur..
    12. Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip..
    13. Es Es'in teknik direktörü Fuat..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
    15. Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
    17. Trabzonspor fırsat tepti
    18. Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. "Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi