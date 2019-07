Eş cinsellik belası

Hüseyin Harputoğlu

Bu ifadeyi ağzıma almak bana çok çirkin geliyor. Fakat mecbur kalıyorum. Sözde yüzde 95’i Müslüman olan bu ülkede bu vahşeti gündeme getirenlerde hiç vicdan yok mu? Bunların dini, imanı nedir? En azından insan olarak hiçbir insani duyguları yok mudur? İsrail’de eş cinsel evlilik var mıdır? İnsan öldürmesini bilirler fakat batıl da olsa dinleri bunu kabul etmez. Hayvanlarda eşcinsellik var mıdır? Her hayvan eşiyle yaşar ve evlat edinirler. Her hayvan eşini kıskanır, domuz hariç. Camilerde musalla taşı vardır, acaba bunları kabul eder mi? O zaman buna da bir ölçü getirmek lazım. Lut (A.S.)’ın kavmi bu yüzden helak olmuştur. Bunu Kur’an-ı Kerim haber veriyor. Bu insanlık dışı ahlaksızlığa sahip olanlar, Lut (A.S.)’ın kavminde 30-40 kişiyi geçmezdi. Cenab-ı Hakk (C.C.) Cebrail (A.S.)’ı helak için gönderdiğinde, gece binlerce insan teheccüt namazı kılıyordu. Fakat bu Mü’minler bu rezil ve ahlaksızlara müdahale etmediler. Lut (A.S.)’a sahip çıkmadılar. Bunun için hepsi helak oldu. Lut kavminin helak olduğu Lut Gölü Ürdün’dedir. Rahmetli babam hacca giderken bu göle uğramış fakat bu gölden gelen pis koku yüzünden göle yaklaşamadığını söyledi. Efendimiz (S.A.V.) “Cennet anaların ayağı altındadır” buyuruyor. Bu eş cinseller çocuk doğurabilir mi? Böylece bir nesli yok ediyorlar. Bu vahşeti Ebu Cehil bile yapmadı. Ama onun yolundan gidenler onu da geçtiler. Maalesef bunların içinde seçilmişlerden de vardır. Büyük millet meclisine varıncaya kadar. Bunların nikâhını da bunları seçenler kıysın. Efendimiz (S.A.V.) “Nefsim yedi kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki; Ya emr-i bil-maruf nehy-i ani’l-münker yaparsınız (Allah’u Teala’nın emirlerini anlatırsınız, yasaklarından alıkoyarsınız) yoksa öyle belalar musibetler gelir ki; o zaman yaptığınız duaya Allah’u Teala icabet etmez” buyurmuştur.

Bizler bir gemideyiz. Birileri gemiyi delmeye çalışıyorlar. Ne yapalım bana ne mi deriz? Böyle diyenler kendini denizin dibinde bulurlar. Bizler de kendimizi ve neslimizi düşünmek mecburiyetindeyiz.

Şimdi Rabbimizi dinleyelim. Bunlar dinlemezler. Bunlar yaratan Allah’u Teâla’yı dinleselerdi bu duruma düşmezlerdi. Rum Suresi Ayet 21’de “Yine O’nun ayetlerindendir ki (O’nun büyüklüğüne delalet eden alametlerdendir) sizin için kendi cinsinizden kendilerine ısınırsınız diye (muhabbet duyarsınız diye) eşler yarattı. Aranıza bir sevgi ve merhamet koydu. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır” buyurulmuştur. Bunlarda düşünce diye bir şey yok. Merhum Necip Fazıl’ın ifadesiyle;

Ey hayat süren leşler

Sizi kim diriltecek.

Bunları ancak mezar diriltir. Efendimiz (S.A.V.) “İnsanlar uykudadır öldükleri vakit dirilecekler (gerçeği görecekler). Ama pişmanlık fayda vermeyecektir” buyurmuştur. Furkan Suresi Ayet 44’te ise “Yoksa onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? Gerçekten onlar hayvanlar gibidir, hatta yol bakımından daha da sapık ve hayvanlardan daha da aşağıdırlar” buyurulmuştur.

Biz Mü’minler bu seviyeye düşmekten Rabbimize sığınırız. En son seçilen başkan da bu eş cinseller için ‘bu bir tercihtir’ diyor. Mevla’nın bu emrine kulak verilmiyor. Cenab-ı Hakk (C.C.) kendi cinsimizden bizim için eşler yarattığını buyuruyor. Ve evlenmemizi emrediyor. Hayırlı nesiller yetiştirmemizi emrediyor. Bunlar ne istiyor, onu siz söyleyin. Yine merhum Necip Fazıl’ın ifadesiyle;

Su çekildi göründü sanki zamanın dibi

Korkuyorum bu akşam kıyamet varmış gibi.

Ya Rab bunların şerrinden yüce zatına sığındık. Bunlara gelecek beladan Lut (A.S.)’ı kurtardığın gibi bizi, neslimizi ve bütün müminleri koru. Amin.

Selam Huda’ya tabi olanlara…